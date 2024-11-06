Гендиректор «СберКорус» Тарасов: ИП может заключить с сотрудником как трудовой договор, так и ГПХ

Индивидуальный предприниматель может заключить с работником либо трудовой договор, либо договор гражданско-правового характера (ГПХ). Об этом RT рассказал генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

Эксперт пояснил, что предпринимателю следует ориентироваться на объем работ. В случае разовой работы нет смысла заключать с сотрудником трудовой договор.

«В договоре необходимо прописать список работ или конкретную услугу, сроки выполнения и размер вознаграждения исполнителя», — сообщил собеседник.

В трудовом договоре в обязательном порядке прописываются график работы для сотрудника, заработная плата, условия оплаты, а также права и обязанности работника и работодателя.