Гендиректор «Росчайкофе» Чантурия отметил, что кофе в России пьют больше чая

Россия стала «кофейной страной»: кофе по объему потребления обогнал традиционный чай. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По его словам, кофе глубоко проник во все сферы жизни и стал частью современного образа жизни горожанина.

За последние семь лет потребление напитка в стране значительно выросло. В первом полугодии 2026 года россияне потребляли от 10 до 11 миллионов порций кофе в заведениях ежемесячно. При этом средневзвешенная цена чашки составила 749 рублей, а продажи горячих напитков в целом выросли на 42% по сравнению с прошлым годом. Главным драйвером остаются молочные кофейные напитки, такие как латте и капучино.