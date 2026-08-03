Гендиректор Pharmedu Ходанович рассказала, что настоящий БАД не может стоить слишком дешево

Генеральный директор сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович рассказала Life.ru о том, как определить опасные биологически активные добавки (БАДы), которые продаются в интернете.

Эксперт рекомендует установить на телефон приложение «Честный знак». Оно позволяет проверить подлинность продукта. Если код не считывается или выдает ошибку — это сигнал опасности. Такой БАД лучше не покупать.

В описании товара добросовестный продавец обязан указывать свидетельство о госрегистрации. Его номер можно проверить в открытом реестре Евразийского экономического союза. Если вместо СГР показывают декларацию соответствия — это не БАД, а что-то другое.

Настоящий БАД не может стоить слишком дешево, так как его производство требует значительных затрат. Подозрительно низкая цена — это почти всегда признак подделки или контрафакта.

Также эксперт советует проверять профиль продавца: количество заказов, рейтинг и отзывы. Если люди жалуются на неэффективность или другие проблемы, то лучше поискать другого поставщика.

На упаковке должно быть указано, что это биологически активная добавка к пище, а не лекарство. Если вы видите надпись «комплексная пищевая добавка» или что-то похожее, то это другой продукт.

Ранее Роспотребнадзор заблокировал в России более 20 тысяч сайтов, которые продавали запрещенные БАДы. Среди заблокированных были страницы с продажей таких добавок, как «Витамин Д3К2 2000 в капсулах», «Почки здоровые травяной сбор почечный 90 таблеток» и «NOW Foods, NAD, 1000 мг, 120 таблеток».