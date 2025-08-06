Гендиректор НАТЭК Орехов предупредил о возможных штрафах во время ремонта

Эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов в беседе с RT предупредил о важности соблюдения законодательства при проведении ремонтных работ в жилых помещениях.

«Практика правоприменения по-прежнему жестко ориентирована на пресечение шумных, самовольных и нарушающих санитарные требования работ», — сказал он.

Орехов подчеркнул, что жители многоквартирных домов должны учитывать интересы соседей. Наиболее распространенным основанием для штрафа является самовольная перепланировка квартиры без согласования с органами местного самоуправления, что влечет за собой штраф от двух тысяч до 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, например, за сброс строительного мусора в неположенных местах или затопление соседей, собственник может быть привлечен к ответственности с штрафом от 500 до тысячи рублей.

Уровень шума также регулируется региональным законодательством. В Москве за использование шумных инструментов в неположенное время предусмотрен штраф от тысячи до двух тысяч рублей.