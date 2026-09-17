Гендиректор «Мелком-Маркет» Якимов рассказал о вызовах, которые стоят перед аквакультурой в России

В Санкт-Петербурге проходит IX Международный рыбопромышленный форум. На мероприятии эксперты обсуждают развитие рыбной отрасли с использованием современных технологий. Генеральный директор ООО «Мелком-Маркет» Дмитрий Якимов рассказал Zvezdanews о вызовах, которые стоят перед аквакультурой в России.

По словам эксперта Якимова, основная проблема рыбной отрасли заключается в необходимости изменения логики и культуры потребления рыбы в стране. Президент Российской Федерации поставил задачу повысить потребление рыбы на душу населения к 2025 году, для чего вся отрасль должна работать сообща.

Эксперт отметил, что до 2022 года на рынке преобладали импортные корма, однако за последние годы внутреннее производство сделало значительный шаг вперед. Сейчас российские корма не уступают европейским аналогам. В качестве примера Якимов привел компанию «Мелком», которая реализовала инвестиционный проект в Вязьме, построив самый большой завод в стране мощностью более 100 тысяч тонн кормов.

Якимов подчеркнул важность сотрудничества с ВНИРО и другими научными институтами. Такое партнерство позволяет оперативно совершенствовать рецептуры и испытывать новые составы кормов, обеспечивая устойчивое развитие аквакультуры.