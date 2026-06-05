Гендиректор компании «Русский Свет» Храбров назвал освещение полноценным элементом городской инфраструктуры

В 2026 году в Московской области планируется обновление 72 общественных пространств, включая парки, лесопарки, набережные, скверы и пешеходные зоны. Особое внимание при этом уделяется вопросам безопасности жителей в вечернее время. Гендиректор федерального дистрибьютора электротехники и системного интегратора «Русский Свет» Дмитрий Храбров подчеркнул, что освещение должно рассматриваться как полноценный элемент городской инфраструктуры. Об этом написало издание Daily Moscow .

По его мнению, качество освещения влияет на комфорт передвижения, видимость маршрутов и общее восприятие городской среды после наступления темноты.

Около 85% жителей связывают ощущение безопасности с уровнем освещенности общественных пространств, что подтверждается социологическими исследованиями. Эксперт отметил, что наиболее рискованными являются переходные зоны между благоустроенными и недостаточно освещенными территориями, такими как подходы к парковкам, остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Модернизация наружного освещения может снизить количество ДТП в темное время суток на 15–20%, а комплексное внедрение освещения и видеонаблюдения способствует сокращению уровня уличной преступности на 30–50%. Дмитрий Храбров считает, что эффективная городская среда должна строиться по принципу «бесшовности», когда различные городские пространства объединены единой логикой освещения и навигации.