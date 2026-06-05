Гендиректор компании «Русский Свет» Храбров назвал освещение полноценным элементом городской инфраструктуры
В 2026 году в Московской области планируется обновление 72 общественных пространств, включая парки, лесопарки, набережные, скверы и пешеходные зоны. Особое внимание при этом уделяется вопросам безопасности жителей в вечернее время. Гендиректор федерального дистрибьютора электротехники и системного интегратора «Русский Свет» Дмитрий Храбров подчеркнул, что освещение должно рассматриваться как полноценный элемент городской инфраструктуры. Об этом написало издание Daily Moscow.
По его мнению, качество освещения влияет на комфорт передвижения, видимость маршрутов и общее восприятие городской среды после наступления темноты.
Около 85% жителей связывают ощущение безопасности с уровнем освещенности общественных пространств, что подтверждается социологическими исследованиями. Эксперт отметил, что наиболее рискованными являются переходные зоны между благоустроенными и недостаточно освещенными территориями, такими как подходы к парковкам, остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.
Модернизация наружного освещения может снизить количество ДТП в темное время суток на 15–20%, а комплексное внедрение освещения и видеонаблюдения способствует сокращению уровня уличной преступности на 30–50%. Дмитрий Храбров считает, что эффективная городская среда должна строиться по принципу «бесшовности», когда различные городские пространства объединены единой логикой освещения и навигации.