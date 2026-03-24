Гендиректор компании «Мой Автопрокат» Матвеев дал советы, как подготовиться к паводку в Татарстане

В Татарстане из-за аномально снежной зимы под угрозой подтопления оказались тысячи домов, а также дороги и автомобили горожан. Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев дал несколько советов, как подготовиться к стихии. Об этом написал сайт inkazan.ru .

Он предложил по возможности отказаться от поездок в период активного таяния снега и сильных дождей. Машину лучше оставлять на возвышенных участках открытой территории — подальше от деревьев и линий электропередач.

Важно, чтобы место было с твердым покрытием: на грунте машину может унести потоком воды. Если непогода застала в дороге, важно не переоценивать возможности автомобиля. Рекомендуется снижать скорость и избегать проезда даже через с виду неглубокие лужи.

«Не стоит пытаться преодолеть лужи, даже если они кажутся мелкими — под водой могут скрываться ямы. Посмотрите, нет ли поблизости какой-нибудь возвышенности», — отметил эксперт.