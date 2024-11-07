Гендиректор компании «Интернет-розыск» Бедеров: бизнес должен решать проблему утечки личных данных сотрудников

Генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в беседе с радио «Комсомольская правда» высказал мнение, что именно бизнес должен решать проблему утечки личных данных сотрудников.

По словам эксперта, чаще всего утечки происходят из-за недостаточного финансирования коммерческими компаниями собственной информационной безопасности. Владельцы бизнеса должны тратить деньги не только «на набивание собственного кармана», но и на защиту пользовательских данных.

«Напомню, согласно изменениям закона о персональных данных, были им фактически отданы в бесконтрольное пользование», — отметил Бедеров.

Из-за огромных вложений в безопасность компаниям проще заплатить штраф, который на сегодняшний день не превышал 60 тысяч рублей, добавил собеседник.