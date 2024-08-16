Гендиректор «Интернет-видео» Бырдин: российские онлайн-кинотеатры смогут удовлетворить запрос на детский контент

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в беседе с «ФедералПресс»прокомментировал рост числа просмотров детского контента у отечественных видеосервисов после замедления YouTube в России.

По его словам, российские онлайн-кинотеатры смогут запросто удовлетворить запрос на детский контент. Отечественная инфраструктура, как добавил Бырдин, выдерживает приток даже десятков миллионов пользователей.

«За последние годы у многих россиян выработалась привычка включать детям мультики на YouTube, но на российских легальных платформах это будет приятнее и безопаснее», — сказал он.

После замедления видеохостинга YouTube в России эксперты отметили рост числа просмотров детских передач на 50–89% только за прошлую неделю.

Благоустройство, здравоохранение и ЖКХ. Главные темы встречи Воробьева с главой Мытищ

Никаких больше красных линий

Ефимов: историческое панно разместили на стене строящегося пересадочного узла между станциями метро «Авиамоторная»

Красные линии — все? Чем ответит Россия после атаки на Курскую область

Путь самовыражения или строгий дресс-код. Как выбрать одежду для школьника

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте