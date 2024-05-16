Гендиректор «Интернет-розыска» Бедеров: ужесточение правил продажи SIM-карт уберет лазейки «серого» рынка | 360°

Общество 16 мая 2024, 18:05 Гендиректор «Интернет-розыска» Бедеров: ужесточение правил продажи SIM-карт уберет лазейки «серого» рынка

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Гендиректор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в разговоре с радио «Комсомольская правда» прокомментировал инициативу ФСБ и Минцифры об ужесточении продаж SIM-карт в России.

По словам эксперта, проблема действительно серьезная и назрела она достаточно давно. Ужесточение правил, на его взгляд, должно убрать лазейки, которыми пользовались участники «серого» рынка, написала «Свободная пресса».

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В дополнение к сказанному Бедеров добавил, что проблема возникла из-за самих же операторов связи, которые постоянно повышают планы продаж электронных чипов.