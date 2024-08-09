Гендиректор Intermark Аренда Куликова: активная миграция бизнеса в столицу повлияла на стоимость аренды элитных квартир

Гендиректор Intermark Аренда Куликова

В Москве цены на элитное жилье достигли рекорда. Средняя стоимость аренды — до 418 тысяч рублей. Причину ситуации объяснил «Снобу» региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев.

По его словам, влияние оказало повышение ставок по ипотеке до 20%. Кроме того, на спросе отразилось и возвращение релокантов.

«Найти квартиру с современным ремонтом площадью 70–90 квадратных метров за 300 тысяч рублей в пределах Садового кольца практически невозможно», — отметил эксперт.

Гендиректор Intermark Аренда Елена Куликова добавила, что увеличение цен также связано с активной миграцией бизнеса в столицу.

Киевская логика: назло Путину оставить Европу без газа

Фейк: украинские беспилотники заметили в районе Курчатова

Не имеющий аналогов в мире препарат для лечения ран разработали в Пущине

Опыт афганской войны предложили применить в приграничных районах России

«В меня осколок попал»: о детских шрамах, которые никогда не заживут

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте