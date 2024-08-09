Гендиректор Intermark Аренда Куликова: активная миграция бизнеса в столицу повлияла на стоимость аренды элитных квартир

В Москве цены на элитное жилье достигли рекорда. Средняя стоимость аренды — до 418 тысяч рублей. Причину ситуации объяснил « Снобу » региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев.

По его словам, влияние оказало повышение ставок по ипотеке до 20%. Кроме того, на спросе отразилось и возвращение релокантов.

«Найти квартиру с современным ремонтом площадью 70–90 квадратных метров за 300 тысяч рублей в пределах Садового кольца практически невозможно», — отметил эксперт.

Гендиректор Intermark Аренда Елена Куликова добавила, что увеличение цен также связано с активной миграцией бизнеса в столицу.