Гендиректор «Интемс» Титов заявил об острой нехватки камер в регионах России | 360°

Общество 07 мая 2024, 15:15 Гендиректор «Интемс» Титов заявил об острой нехватки камер в регионах России

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В России в 2024 году планируют значительно увеличить количество камер видеонаблюдения, которые фиксируют нарушения. Об этом ИА НСН рассказал гендиректор «Интемс» Алексей Титов.

По его словам, в Москве система зарекомендовала себя хорошо. Благодаря «Безопасному городу» в столице значительно снизилось количество преступлений. Однако в регионах ситуация иная.

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«У регионов все хуже, у них меньше денег, меньше возможностей. Там меньше камер и выше преступность. В Москве совершается около трех убийств на 100 тысяч населения, а верхняя планка по России в одном из регионов — 60 убийств на 100 тысяч населения, это венесуэльский уровень», — отметил Титов.

Он добавил, что архив камер хранится в течение пяти дней. Благодаря этому стали гораздо чаще раскрывать преступления по горячим следам.

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