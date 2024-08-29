Гендиректор холдинга News Media Иксанов: количество подписчиков Telegram-канала Mash выросло до 3 миллионов

Telegram-канал Mash перешел очередной рубеж, набрав более трех миллионов подписчиков. Об этом рассказал гендиректор холдинга News Media Максим Иксанов.

Он подчеркнул, что на протяжении нескольких месяцев Mash остается в лидерах по охватам в категории «Новости и СМИ». А число подписчиков только с начала этого года выросло на 39%. При этом пост в Telegram-канале в среднем видят около миллиона человек.

Главный редактор Mash Евгений Новиков отметил, что телеграм-канал специально подбирает материалы таким образом, чтобы читатели видели полную картину происходящего, но в то же время не были перегружены информацией.

«Мы являемся неким информационным фильтром, публикуя только самые актуальные инфоповоды. Mash избавляет подписчиков от перегруза информацией и экономит время при прочтении новостей», — пояснил Новиков.

Напомним, Mash был основан в 2017 году в составе медиахолдинга News Media. С Тех пор он находится в лидерах по цитируемости, являясь одним из самых популярных Telegram-каналов на русском языке.