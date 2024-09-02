Гендиректор «ГЛАВСНАБ» Васильев назвал завышение стоимости работ основной уловкой недобросовестных подрядчиков

Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в беседе с «Газетой.Ru» назвал основной уловкой недобросовестных ремонтников необоснованное завышение стоимости работ.

По словам эксперта, некоторые подрядчики в процессе работ начинают увеличивать смету, ссылаясь на непредвиденный уровень сложности. Иногда они обещают купить более дорогие и качественные материалы, а на деле приобретают более дешевые аналоги, чтобы забрать деньги себе.

Чтобы распознать недобросовестных подрядчиков, Васильев советует искать информацию о компании в интернете. Также важно, чтобы все этапы работ и стоимость материалов были прописаны в договоре.

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