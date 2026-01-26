Гендиректор фирмы из ХМАО ответит в суде за махинации с землей для многодетных

В Нижневартовске завершилось разбирательство по делу о мошенничестве с земельными участками, предназначенными для многодетных семей. Под суд пойдет генеральный директор коммерческой фирмы, который обвиняется в незаконных операциях с этой недвижимостью. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщили надзорном ведомстве, с 2018 по 2024 годы обвиняемый в сговоре с группой лиц подделал документы о наличии капитальных строений на участках, предназначенных для многодетных. На самом деле кадастровые работы были проведены с нарушениями, а построек не было.

«На основании этих документов земельные участки, предназначенные для многодетных семей, проданы на льготных условиях третьему лицу — родственнику соучастника», — отметили правоохранители.

По данным прокуратуры, в результате незаконных действий городской администрации был причинен ущерб более чем на 10 миллионов рублей. Однако во время следствия его полностью возместили. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили в суд.