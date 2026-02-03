Гендиректор «Федерал Пресс» Плотникова указала на значимость медиаиндустрии для сохранения информационного суверенитета

В Москве Ассоциация руководителей медиа, объединяющая представителей свыше двухсот российских СМИ и медиаресурсов, провела исследование состояния отрасли. Результаты были представлены на заседании Ассоциации в Комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы. Основной темой обсуждения стало необходимость разработки мер по регулированию и поддержке медиаотрасли, написал «ФедералПресс» .

Председатель Ассоциации, генеральный директор «Федерал Пресс» Надежда Плотникова подчеркнула значимость медиаиндустрии для сохранения информационного суверенитета страны: «СМИ каждый день соединяют человека с обществом, государством и миром».

Один из главных вызовов для медиасреды — борьба с «юридическим экстремизмом». За последнее десятилетие зарегистрировано более восьми тысяч дел о неправомерном использовании фотографий в интернете, в результате чего выплачено свыше полутора миллиардов рублей. Пострадали различные организации, включая государственные учреждения, органы власти, школы, детские сады, вузы и малый бизнес.

Медиаюрист Михаил Хохолков предложил внести поправки в Гражданский кодекс, исключив из объектов доверительного управления фотографии. Это решение может предотвратить мошенничество и защитить добросовестных авторов, не нарушая общей системы защиты авторских прав.

Кроме того, Ассоциация предложила разработать комплекс мер по поддержке отрасли, включая создание отраслевого реестра СМИ. Реализация этих мер поможет сформировать устойчивую модель медиаиндустрии и предотвратить кризис.