Гендиректор «Энергогаранта» Давыденко: страховые компании начали предоставлять продукты по защите от кибермошенников | 360°

Общество 25 апреля 2024, 16:01 Гендиректор «Энергогаранта» Давыденко: страховые компании начали предоставлять продукты по защите от кибермошенников

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Генеральный директор компании «Энергогарант» Александр Давыденко в беседе с «Российской газетой» рассказал о новой услуге страховых компаний, связанной с предоставлением бизнесу и частным клиентам продуктов для защиты от кибермошенников.

Киберстрахование позволяет компаниям получать компенсацию за убытки. Для выявления мошенников используют системы управления событиями и информацией о безопасности (SIEM), средства защиты веб-приложений (WAF) и защиту от утечек информации (DLP), написал сайт «Аргументы и факты».

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У предпринимателей также есть возможность застраховать свой бизнес от кражи интеллектуальной собственности или личных данных, добавил Давыденко.