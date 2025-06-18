Гендиректор «ЭКСМО» Капьев поддержал идею отменить НДС на детские книги

Степашин ранее выступил с инициативой освобождения детских книг от НДС, адресовав соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой. Капьев выразил уверенность, что государственная поддержка способна переломить кризис на рынке детской литературы.

«Детские книги во всем мире облагаются по минимальной ставке, либо совсем не облагаются НДС. И, конечно же, в условиях достаточно серьезного кризиса в детской литературе, я уверен, любая помощь со стороны государства скажется на развитие рынка», — отметил Капьев.

ПО его словам, книга — это двигатель экономики: чтение улучшает навыки, способствует формированию успешных предпринимателей, развивает интеллект нации.