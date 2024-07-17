Гендиректор Ecogarden Жуков: в этом году у владельцев загородных домов популярен малоуходный сад
В этом году в средней полосе России снова востребован малоуходный сад. Владельцы дачных участков формируют его из многолетних и вечнозеленых растений, сообщил генеральный директор Ecogarden Захар Жуков сайту MK.Ru.
По его словам, дачники в основном покупают гортензию, страусник обыкновенный, астильбу, хосту, они хорошо переносят тень. Также дополняют малоуходный сад низко растущие подушковидные хвойные растения — сосна карликовая Пумилио и сосна горная Мугус.
Из плодовых деревьев особой популярность пользуются яблони, вишни, сливы и груши, отметил Жуков.