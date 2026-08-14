Гендиректор DAO GROUP Денисов сообщил, что в ближайшие два года доля энергоэффективных решений вырастет до 70–80%

В Москве на рынке коммерческой недвижимости появилась новая тенденция: все больше застройщиков внедряют интеллектуальные системы управления освещением в новых офисных проектах. Генеральный директор и управляющий партнер DAO GROUP Дмитрий Денисов сообщил радио Sputnik , что в ближайшие два–три года доля энергоэффективных решений, включая «умный свет», вырастет до 70–80%.

Главным стимулом для установки таких систем является не экономия на электричестве, а стремление привлечь арендаторов. Зумеры, которые активно выходят на рынок труда, придают большое значение экологичности и устойчивому развитию. Поэтому застройщики все чаще включают энергоэффективные решения в базовый стандарт проектов на стадии архитектурного проектирования.