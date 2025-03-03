Гендиректор «АСТ-Азбука»: книги по-прежнему остаются отражением жизни общества

Сегодня, 3 марта, во всем мире празднуют День писателя. RT побеседовал с генеральным директором издательства «АСТ-Азбука» Татьяной Горской. Она рассказала о популярных в России писателях и жанрах, а также поделилась мыслями о том, как изменилась роль литературы в современном мире.

По словам Горской, книги по-прежнему остаются отражением жизни общества и помогают читателю погрузиться в мир прошлого или будущего, узнать о людях, их быте, мыслях и чувствах. Писатели улавливают важные моменты в стремительном развитии мира, фиксируют их в своих произведениях и сохраняют для истории.

Горская отметила, что современные классики — это авторы «Редакции Елены Шубиной», Neoclassic и других издательств. Среди них — Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Сергей Лукьяненко и другие. Благодаря интернету талантливые авторы могут найти свою аудиторию и получить обратную связь от читателей.

В целом, литература продолжает развиваться и адаптироваться к новым условиям. Экспериментальные форматы, влияние цифровых технологий и появление новых жанров — все это находит отражение в литературе. Главная функция литературы — передавать идеи, эмоции и смыслы, которые находят отклик у читателей, остается неизменной, добавила собеседница.