Гендиректор Ассоциации «Аэропорт» Горбачев высказался против высадки пассажиров из самолета при задержке рейса | 360°

Общество 24 апреля 2024, 14:40 Гендиректор Ассоциации «Аэропорт» Горбачев высказался против высадки пассажиров из самолета при задержке рейса

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Гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев в разговоре с ИА НСН высказался против высадки пассажиров из самолета при недлительной задержке рейса. По его словам, это затруднительно сделать даже по техническим причинам.

Ранее Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиаперевозчиков высаживать пассажиров из самолета в случае высокой температуры в салоне.

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Как пояснил Горбачев, духота в салоне возникает, когда самолету по определенным причинам не дают вылететь. Либо он должен работать, включив двигатель, либо должна подъехать специальная машина с кондиционером.

«Наша Ассоциация будет против этого. <…> Порекомендовать можно, но технологически это сделать очень трудно», — добавил эксперт.

Авиакомпании не несут ответственность за то, что иногда вылеты приходится задерживать, сказал Горбачев.