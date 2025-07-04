Гендир «Союзмолока» Белов рассказал, что сорбенты и фруктовый лед занимают 25% рынка мороженого

С возвращением жаркой погоды актуален вопрос о выборе мороженого, которое будет не только вкусным, но и не ударит по карману. Эксперты поделились с KP.RU информацией о доступных и качественных вариантах на рынке.

Один из относительно дешевых и натуральных вариантов — фруктовый лед. По словам генерального директора «Союзмолока» Артема Белова, фруктовый лед и сорбеты (замороженное фруктовое или ягодное пюре с добавлением сахарного сиропа) уже занимают 25% рынка.

Также стоит обратить внимание на молочное мороженое, которое, как правило, стоит дешевле сливочного, но при этом сделано по ГОСТу и содержит натуральные ингредиенты. Правда, вкус у такого мороженого может быть менее насыщенным.

Асият Байчорова, диетолог, терапевт и спикер образовательных программ академии Докстарклаб, рекомендует выбирать классическое мороженое из натуральных сливок или фруктовый лед. Но идеальным вариантом она считает мороженое домашнего приготовления.