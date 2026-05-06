Гендир сети фитнес-клубов Лыткина заявила, что скидки в 70% на абонемент должны насторожить

Крупные спортивные центры всегда заранее информируют клиентов о закрытии или переезде, поскольку дорожат своей репутацией. Об этом сообщила генеральный директор сети семейных фитнес-клубов «ДОНСПОРТ» и руководитель представительства Национального фитнес-сообщества в Москве Мария Лыткина, выступая в пресс-центре ИА НСН .

По ее словам, в любом бизнесе есть как добросовестные, так и менее ответственные игроки. Некоторые компании строят краткосрочные стратегии, ориентированные на быструю прибыль, в то время как другие работают на репутацию и нацелены на долгосрочное сотрудничество с клиентами.

«Крупные сети предупреждают о закрытии или смене локации клуба. Но есть такие сети, которые могут не заплатить, накопить долги по аренде и просто исчезнуть», — отметила эксперт.

Она предупредила, что скидки в 70% на абонементы должны вызывать настороженность.