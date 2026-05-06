Гендир сети фитнес-клубов Лыткина посоветовала покупать абонементы в известных центрах

Генеральный директор сети семейных фитнес-клубов «ДОНСПОРТ» и руководитель представительства Национального фитнес-сообщества в Москве Мария Лыткина в пресс-центре ИА НСН посоветовала при выборе фитнес-клуба обращать внимание на срок работы сети.

Также она рекомендовала проверять информацию о компании в интернете.

«Я бы советовала приобретать абонементы в известные сети, которые много лет на рынке. Основным игрокам более 20 лет, это клубы и в Москве, и в регионах», — отметил эксперт.

По ее словам, важно помнить, что у любого бизнеса есть себестоимость, и работа в убыток невозможна. Поэтому скидки в 70% должны настораживать — это сигнал, что клуб может вскоре закрыться.