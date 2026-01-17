Гендир «Невы Тревел» Набатов рассказал, что в Петербурге появятся два новых судна на воздушной подушке

В акватории Санкт-Петербурга скоро начнут работу два новых судна на воздушной подушке — «Вихрь-1» и «Вихрь-2». Каждое из них сможет вместить до 20 человек. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на данные генерального директора компании «Нева Тревл» Юрия Набатова.

По его словам, транспорт будет введен в эксплуатацию после получения всех необходимых разрешений. Внутри судов предусмотрены столики и увеличенная открытая площадка.

Уже 15 января на зимнюю навигацию вышли три судна малой вместимости — «Снежок-1», «Снежок-2» и «Снежок-3», рассчитанные на девять человек каждое.