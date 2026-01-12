Гендир НАТЭКа Орехов призвал настороженно относиться к объявлениям о ремонте с «ценами без наценок»

За многими объявлениями о ремонте, размещенными в Сети якобы от имени самого мастера, могут скрываться посредники и завышенные цены. Об этом предупредил генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов в беседе с Life.ru .

Как пояснил специалист, красивые фотографии и низкие цены привлекают внимание. Визуально объявления выглядят убедительно, но после перехода по ссылке на калькулятор стоимости переписка быстро переходит в мессенджеры, где клиенту предлагают «индивидуальный проект» по значительно более высокой цене.

«Подобная реклама может нарушать закон: использование выражений „цены без наценок“ и „цены от производителя“ без документальных подтверждений относится к недостоверной рекламе. За такие объявления предусмотрена административная ответственность», — отметил эксперт.

Орехов посоветовал настороженно относиться к соответствующим предложениям в интернете. Он напомнил, что добросовестные организации имеют сайт с адресом и примерами работ.