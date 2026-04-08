Гендир MAX Хуснояров анонсировал запуск комментариев и историй в мессенджере

Генеральный директор МАХ Фарит Хуснояров в интервью RT сообщил о скором появлении в мессенджере новых функций.

По словам руководителя, в ближайшее время на платформе станут доступны истории. Кроме того, для пользователей запустят комментарии.

«А у авторов появится расширенная аналитика», — отметил он.

Ранее в MAX уже была добавлена новая папка «Каналы», где пользователи могут находить и подписываться на интересующие их источники.