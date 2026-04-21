Гендир капеллы Петербурга Хомова назвала Стадлера талантливейшим музыкантом
Генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова выразила глубокие соболезнования семье артиста Сергея Стадлера, отметив, что его уход стал неожиданностью для всех. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Она рассказала, что была знакома со скрипачом с самой молодости.
«Сергей очень рано стал знаменитым. Талантливейший музыкант. Лауреат конкурса Чайковского. Человек энциклопедических знаний», — отметила Хомова.
По ее словам, к каждому выступлению он подходил осознанно, его программы отличались четкостью, глубиной и серьезностью. Хомова добавила, что Стадлер оставил самые теплые воспоминания не только у широкой публики, но и у всех, кто знал его лично.