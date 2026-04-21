Гендир капеллы Петербурга Хомова назвала Стадлера талантливейшим музыкантом

Генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова выразила глубокие соболезнования семье артиста Сергея Стадлера, отметив, что его уход стал неожиданностью для всех. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

Она рассказала, что была знакома со скрипачом с самой молодости.

«Сергей очень рано стал знаменитым. Талантливейший музыкант. Лауреат конкурса Чайковского. Человек энциклопедических знаний», — отметила Хомова.

По ее словам, к каждому выступлению он подходил осознанно, его программы отличались четкостью, глубиной и серьезностью. Хомова добавила, что Стадлер оставил самые теплые воспоминания не только у широкой публики, но и у всех, кто знал его лично.