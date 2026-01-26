Гендир Holding Finance Broker Кулябина отметила рост спроса на услуги таможенного оформления

В России фиксируется увеличение интереса к услугам в сфере таможенного оформления, особенно заметное с осени 2025 года. Об этом рассказала генеральный директор Holding Finance Broker Татьяна Кулябина в интервью радиостанции Sputnik .

По ее словам, формат «одного окна» остается самым популярным — на него приходится около 70% запросов. Однако с октября доля запросов исключительно на таможенное оформление выросла с 10% до 20%.

«В 2026 году мы ожидаем дальнейший рост заявок на услуги таможенного оформления на 40-45% по сравнению с 2025 годом», — подчеркнула эксперт.

Кулябина отметила повышенный спрос на сертификацию, маркировку по системе «Честный знак» и помощь в подтверждении соответствия товаров требованиям российского регулятора.