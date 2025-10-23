Гендир Эрмитажа Пиотровский заявил о росте опасности музейных краж

Академик РАН и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский указал на возросшую опасность музейных краж. Об этом сообщил RG.RU .

По словам эксперта, наблюдается очевидный рост интереса публики к музеям, а любые дискуссии об искусстве неизменно сопровождаются упоминанием стоимости представленных экспонатов.

«И эта явленная ценность и объявленная цена многих толкают на авантюры», — пояснил Пиотровский.

На его взгляд, системы защиты не идеальны и даже самые современные могут быть не лучше предыдущих, добавил RT.