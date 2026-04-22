Геммолог Меликян посоветовала учитывать освещение на фото с украшением при покупке онлайн

В современном мире все больше людей предпочитают приобретать драгоценные камни и ювелирные украшения через интернет. Однако такая покупка имеет свои особенности, рассказала геммолог Ольга Меликян в интервью радиостанции Sputnik .

При выборе камня онлайн покупатель полагается исключительно на его изображение. Но фотография не всегда передает истинный цвет и блеск драгоценности. Эксперт посоветовала обращать внимание на освещение, в котором был снят камень.

«Под мощными студийными лампами камень может выглядеть значительно ярче и насыщеннее. В профессиональной ювелирной съемке часто используют точечный направленный свет, который усиливает блеск и цвет», — объяснила специалист.

Еще один важный момент — макросъемка. Современные камеры позволяют увеличивать камни в десятки раз, но такое изображение не всегда отражает реальный внешний вид камня или украшения.