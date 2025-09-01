Геммолог Меликян назвала турмалин параиба и жемчуг трендовыми камнями

Геммолог Ольга Меликян поделилась информацией о популярных драгоценных камнях в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По словам эксперта, мода на определенные камни может возникнуть внезапно, когда кто-то из знаменитостей демонстрирует украшение с таким камнем.

«В какой-то момент возникает ощущение высокого спроса на этот камень, то есть его мало кто знает в течение какого-то времени», — отметила специалист.

Среди трендовых камней Меликян выделила турмалин параиба, турмалин лагуна, жемчуг, шпинель махенге и шпинель кух-и-лау.