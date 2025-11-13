Геммолог Меликян назвала драгоценные камни активом, сочетающим редкость и мобильность

Геммолог Ольга Меликян поделилась взглядом на привлекательность инвестиций в драгоценные камни. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, в условиях нестабильной геополитической обстановки и экономических потрясений традиционный объект вложений — недвижимость — теряет прежнюю привлекательность.

«Камни не „строят“ заново, не „вводят в эксплуатацию“. Их количество в природе ограничено навсегда, и с каждым годом редкие экземпляры лишь исчезают с рынка», — отметила специалист.

Комментируя плюсы такого актива, Меликян указала на редкость, мобильность и универсальную ценность.