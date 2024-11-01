Geely выпустила на российский рынок новую версию семиместного кроссовера Okavango

Российский рынок пополнился обновленными моделями семиместного кроссовера Okavango. Компания Geely улучшила автомобиль дополнительным оборудованием и расширенным набором системы безопасности, передают «Известия».
Отмечается, что кроссовер представлен в двух комплектациях, которые имеют электрообогрев лобового стекла по всей поверхности. Кроме того, появилась система, удерживающая машину в полосе, автоматическое экстренное торможение и машинальное управление дальним светом.
Автомобиль имеет двухлитровый турбодвигатель мощностью 200 лошадиных сил. Обновленная версия Geely Okavango стоит от 3,53 до 3,8 миллиона рублей.
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