Geely анонсировала появление нового кроссовера EX5 EM-i в России

Компания Geely объявила о скором появлении на российском рынке нового кроссовера EX5 EM-i. Это будет первая гибридная модель марки в России. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на пресс-службу автоконцерна.

Среди основных характеристик модели — оснащение параллельно-последовательной гибридной системой Super Hybrid. Автомобиль делит платформу GEA с обычным EX5, он также может двигаться в полностью электрическом режиме на коротких городских маршрутах.

Кроме того, во время длительных поездок задействуется ДВС, который помогает восполнить заряд тяговой батареи. Представители бренда пока не озвучивали технические характеристики и стоимость модели.