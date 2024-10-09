«Гедеон Рихтер» и hh.ru: большинство россиян связывают выгорание с неэффективным управлением

Россияне рассказали, что считают главной опасностью для психического здоровья на работе. Результаты соответствующего исследования от фармкомпании «Гедеон Рихтер» и сервиса HH.ru опубликовал « 7Дней.ru ».

Так, 69% респондентов связали выгорание во время трудовой деятельности с неэффективным управлением процессами. Винят чрезмерную нагрузку 65% участников.

Только 36% опрошенных заявили, что оценивают свое эмоциональное состояние как хорошее. Чувствуют себя тревожно или подавленно 27%.