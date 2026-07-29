GdeRabota.ru: летом в России особенно нужны курьеры и водители

Летом российские компании активно нанимают сотрудников на короткий срок — от нескольких недель до месяцев. Об этом сайту URA.RU рассказала генеральный директор сервиса по поиску работы GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Самые востребованные сотрудники летом работают в сферах с высокой текучестью кадров. Среди них — курьеры, водители, складские работники, официанты, администраторы, работники гостиниц и операторы колл-центров.

Агаева также отметила, что квалифицированные специалисты ищут проектную работу. Это актуально для дизайнеров, маркетологов, IT-специалистов и преподавателей.

Заработок на подработке зависит от квалификации. В массовых профессиях труд оплачивается за объем или почасово. Курьеру на полном рабочем дне работодатели готовы платить от 100 до 170 тысяч рублей в месяц. Специалисты с проектной занятостью могут заработать больше.