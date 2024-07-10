ГД приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды наркотиков

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Согласно инициативе, произведения литературы и искусства не попадут под действие законопроекта, если запрещенные вещества составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.

Если такие произведения находятся в обороте, их необходимо маркировать. При этом документ не затронет научные, учебные и медицинские издания, а также материалы об оперативно-розыскной деятельности.

Законопроект устанавливает понятие «антинаркотическая пропаганда». Речь идет о распространении информации об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.

Депутат ГД Султан Хамзаев ранее предложил награждать россиян, передающих правоохранителям информацию о наркопреступниках.