ГД приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды наркотиков

Фото: РИА «Новости»

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно инициативе, произведения литературы и искусства не попадут под действие законопроекта, если запрещенные вещества составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.

Если такие произведения находятся в обороте, их необходимо маркировать. При этом документ не затронет научные, учебные и медицинские издания, а также материалы об оперативно-розыскной деятельности.

Законопроект устанавливает понятие «антинаркотическая пропаганда». Речь идет о распространении информации об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.

Депутат ГД Султан Хамзаев ранее предложил награждать россиян, передающих правоохранителям информацию о наркопреступниках.

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