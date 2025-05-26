«Газпром нефть» нарастила добычу и переработку углеводородов в первом квартале

«Газпром нефть» значительно увеличила объем добычи углеводородов, несмотря на сложные макроэкономические условия. В первом квартале этого года он вырос на 5,3% по сравнению с предыдущим.

Всего за три первых месяца 2025 года объем добычи составил 32,5 миллиона тонн, а переработки — 10,6 миллиона тонн, что выше прошлогодних результатов на 1,8%.

Компания продолжает успешно модернизировать Московский нефтеперерабатывающий завод и поставила перед собой цель вывести предприятие на уровень лучших мировых показателей эффективности и экологичности. С помощью комплекса мероприятий «Газпром нефть» уже снизила воздействие на окружающую среду в четыре раза.

Сейчас уровень обновления оборудования превысил 80%, а после завершения заключительного этапа модернизации завод перейдет на практически безотходное производство — глубина переработки углеводородов составит почти 100%.

Московский НПЗ «Газпром нефти» также является одним из лидирующих предприятий по темпам в этой сфере. Например, в 2025 году на заводе появилось цифровое управление производством бензина. Новейшие технологии минимизируют число рутинных операций для работников, а также делают предприятие более экологичным, а продукцию — качественной.

Систему управления и оптимизации создали российские специалисты, и в ее основе лежит отечественное программное обеспечение.

Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер отметил, что предприятие успешно развивается благодаря передовым технологиям и сотрудникам, которые используют современное оборудование.

«Мы сумели создать на предприятии комфортные условия труда и возможности для профессионального развития работников. Это делает нас одним из самых привлекательных работодателей в промышленном секторе столицы», — подчеркнул он.

По словам Зубера, рост показателей наглядно демонстрирует эффект от долговременных инвестиций в компанию.