Gazeta.spb.ru: 99% петербуржцев используют электронные способы оплаты проезда

Итоги первого квартала 2025 года показали, что безналичная оплата проезда востребована среди жителей Санкт-Петербурга. Почти все пассажиры — 99% — используют электронные способы оплаты, написала gazeta.spb.ru.
Особой популярностью пользуется транспортная карта «Подорожник». За первые три месяца 2025 года ее использовали для оплаты проезда 170,4 миллиона раз.
Льготные тарифные планы также широко применяются. С их помощью совершено более 17,8 миллиона поездок по тарифу «60 минут» и свыше 1,47 миллиона — по тарифу «90 минут».
Доля наличных расчетов продолжает снижаться. В первом квартале 2025 года количество поездок, оплаченных наличными, сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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