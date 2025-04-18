Gazeta.spb.ru: 99% петербуржцев используют электронные способы оплаты проезда

Итоги первого квартала 2025 года показали, что безналичная оплата проезда востребована среди жителей Санкт-Петербурга. Почти все пассажиры — 99% — используют электронные способы оплаты, написала gazeta.spb.ru .

Особой популярностью пользуется транспортная карта «Подорожник». За первые три месяца 2025 года ее использовали для оплаты проезда 170,4 миллиона раз.

Льготные тарифные планы также широко применяются. С их помощью совершено более 17,8 миллиона поездок по тарифу «60 минут» и свыше 1,47 миллиона — по тарифу «90 минут».

Доля наличных расчетов продолжает снижаться. В первом квартале 2025 года количество поездок, оплаченных наличными, сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.