Gazeta.SPB: улицу в Петербурге предложили назвать в честь полярника Артура Чилингарова

Санкт-Петербург может получить улицу, названную в честь известного полярника Артура Чилингарова. Ассоциация полярников (АСПОЛ) предложила не только улицы, но и корабли, самолеты, а также озеро в Мурманской области обозначить именем выдающегося исследователя, написала Gazeta.SPB .

О планах по увековечиванию имени легендарного полярника сообщил президент АСПОЛ Михаил Слипенчук на Международном арктическом форуме (МАФ). Он подчеркнул важность таких инициатив для России и отметил особую роль Артура Николаевича.

Память о Чилингарове планируют сохранить в разных регионах страны. В Якутии уже есть улица его имени, а вскоре может появиться площадь. В Мурманской области хотят назвать озеро в честь Чилингарова, а в Ненецком автономном округе — открыть музей.

Михаил Слипенчук добавил, что экспедиции с участием Чилингарова всегда были успешными, тогда как без него часто терпели неудачу.