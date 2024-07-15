«Газета.Ru»: световое загрязнение и фоновый шум повышают уровень стресса

Среди неочевидных факторов, повышающих уровень стресса, назвали постоянный фоновый шум, а также световое загрязнение. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование научного совета сети клиник Biorise.

Там пришли к выводу, что постоянное звуковое воздействие повышает уровень кортизола, также известного как гормон стресса. В результате от постоянного шума серьезно страдает психика.

Кроме того, в больших городах наблюдается серьезное световое загрязнение. Оно приводит к нарушению циркадного ритма, из-за чего качество сна становится хуже.