«Газета.Ru»: половина владельцев животных летом обращаются к ветеринарам из-за клещей

Более половины всех обращений к российским ветеринарам летом по поводу домашних животных (52%) связано с укусами клещей. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на исследование, проведенное сервисами СБЕР ЕАПТЕКА и «Кот Здоров».

Согласно полученным данным, 20% обращений связано с травмами, аналогичное количество запросов касается отравлений, включая случаи отравления инсектицидами и пестицидами, которые активно используют на дачах, а также ядовитыми растениями.

Кроме того, 8% владельцев домашних животных обращались за консультацией по поводу солнечных ожогов или теплового удара у своих питомцев. Отмечается, что они особенно часто встречаются у таких пород, как сфинкс и ксоло, добавил НСН.

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