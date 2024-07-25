«Газета.Ru»: половина владельцев животных летом обращаются к ветеринарам из-за клещей
Более половины всех обращений к российским ветеринарам летом по поводу домашних животных (52%) связано с укусами клещей. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на исследование, проведенное сервисами СБЕР ЕАПТЕКА и «Кот Здоров».
Согласно полученным данным, 20% обращений связано с травмами, аналогичное количество запросов касается отравлений, включая случаи отравления инсектицидами и пестицидами, которые активно используют на дачах, а также ядовитыми растениями.
Кроме того, 8% владельцев домашних животных обращались за консультацией по поводу солнечных ожогов или теплового удара у своих питомцев. Отмечается, что они особенно часто встречаются у таких пород, как сфинкс и ксоло, добавил НСН.