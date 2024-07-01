«Газета.ru»: большинство студентов направления «учитель начальных классов» хотят работать по специальности

Большинство студентов, получающих образование учителя начальных классов, планируют работать по специальности. Об этом говорится в исследовании IT-колледжа MAXITET и Московского городского открытого колледжа, сообщила «Газета.ru».

Так, 47% респондентов уже прошли практику в учебных заведениях. Подавляющая часть оказалась довольна ее результатами.

Многих зацепило в работе наличие возможности быть примером для детей. Кроме того, будущим педагогам понравилось наблюдать за успехами своих подопечных. Вдохновение у опрошенных также вызвал интерес школьников к учебе.

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