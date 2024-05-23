«Газета.Ru»: большинство россиян готовы потратить на летний лагерь для ребенка до 20 тысяч рублей

Большинство россиян, а именно 39%, готовы потратить на летний лагерь для ребенка до 20 тысяч рублей. Об этом сообщила «Газета.Ru » со ссылкой на опрос, проведенный ВТБ и банком «Открытие».

Так, 27% родителей потратят на детский лагерь для ребенка до 40 тысяч рублей. А 12% — готовы выложить до 60 тысяч рублей.

Как добавил сайт KP.RU, еще 9% — заплатят за лагерь больше 60 тысяч рублей. Наконец, 12% опрошенных отправят детей на отдых за счет бюджетных средств или работодателей.