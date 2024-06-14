Газета «Взгляд»: повышение качества проектов стало основной тенденцией 2024 года в конкурсе на президентские гранты

Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин во время подведения итогов второго грантового конкурса рассказал газете «Взгляд» , что повышение качества проектов стало основной тенденцией на мероприятии в этом году.

Чукалин отметил, что увеличилось число инициатив, связанных с поддержкой семьи.

«Чаще всего предлагаемые проекты связаны с охраной здоровья, социальной поддержкой и просвещением. Но сейчас проходит Год Семьи, видимо, это и сыграло свою роль», — пояснил гендиректор Фонда.

На заседании Координационного комитета жюри определили победителей второго конкурса Фонда президентских грантов. В этом году на гранты претендовали более 10,5 тысячи инициатив.