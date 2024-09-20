«Газета СПб»: треть петербуржцев считают молодостью возраст до 35 лет

Около трети петербуржцев полагают, что к молодежной группе относятся лица до 35 лет. Об этом сообщила «Газета СПб» .

Согласно опросу, 27% респондентов в Северной столице считают молодежью людей до 30 лет. В то же время 30% опрошенных поддерживают изменения в Положении о молодежной политике России, подтверждая, что молодежью считают тех, кому не исполнилось 35 лет.

При этом 16% петербуржцев определяют молодость с возрастом до 25 лет, а около 15% считают границу окончания молодежного возраста на уровне 20 лет. Меньшее количество участников опроса утверждает, что, следуя рекомендациям ВОЗ, молодежный возраст можно продлить до 44 лет.