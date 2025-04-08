Газета «Петербургский дневник» и выставочный зал «Манеж» стали партнерами

Издание правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник» и Центральный выставочный зал «Манеж» заключили соглашение об информационном партнерстве. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

Это произошло на выставке «ВЕЛИКАЯ СТРАНА — ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. 1941–1945». Экспозиция посвящена подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

«Петербургский дневник», одно из ведущих городских изданий, освещающих культурные события, официально закрепил отношения с «Манежем». Директор ЦВЗ Анна Ялова прокомментировала событие: «Подписание соглашения — продолжение давних отношений, которые теперь стали официальными».

Генеральный директор «Петроцентра» Кирилл Смирнов подчеркнул важность информационного партнерства с выставкой. Он выразил уверенность в успешном будущем совместных проектов, особенно в год 80-летия Победы.