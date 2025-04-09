Газета Neue Zürcher Zeitung: вязание помогает снизить давление и уровень агрессии

Вязание положительно влияет на работу мозга, уменьшает артериальное давление и приносит пользу другим системам организма. То же самое касается и других видов рукоделия, сообщила газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на исследователей из Австралии.

Специалисты утверждают, что после занятий вязанием возникает ощущение ясности ума. Такое хобби ученые сравнили с йогой и медитацией, ведь занятия снижают уровень агрессии. Кроме того, процесс требует концентрации внимания.

По мнению психологов, готовое изделие, сделанное своими руками, придает уверенности, помогает снизить тревожность и проявления депрессии. Во время вязания выделяется серотонин, снижается пульс и кровяное давление, благодаря чему уменьшается риск сердечного приступа, добавил сайт KP.RU.